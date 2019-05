Chef en ondernemer Xiao Han Ji van de Han Group. Ⓒ Eigen foto

Den Haag - Eigenlijk kwam de Chinese Xiao Han Ji naar Nederland om wetenschapper te worden, maar zijn passie voor koken kreeg de overhand en mondde uit in een klein imperium: Han Group bestaat uit elf restaurants, een uitgeverij en een productiebedrijf in Peking. „De wetenschap speelt wel een rol in alles wat we doen.”