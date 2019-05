Stop & Shop-deal krijgt goedkeuring bonden

Bij Stop & Shop werd elf dagen gestaakt en recent al een voorlopig akkoord bereikt. Daardoor konden 31.000 medewerkers van de 246 betrokken winkels in het noordoosten van de VS weer aan de slag. In totaal heeft het moederbedrijf van onder meer het Nederlandse Albert Heijn en Bol.com daar 415 vestigingen.

De acties waren onder meer gericht tegen plannen van Ahold Delhaize om nieuwe werknemers bij de winkels andere arbeidsvoorwaarden te geven. Zo'n tweedeling onder het personeel schoot de bonden in het verkeerde keelgat. Ahold Delhaize voelt de stakingen in de portemonnee, zo gaf het eerder al aan. Het Nederlands-Belgische supermarktconcern rekent op een ,,iets lagere" operationele marge in 2019 ten opzichte van een jaar eerder. Ook de groei van de winst per aandeel werd onlangs naar beneden bijgesteld.