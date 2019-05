ForFarmers kampt met grondstofprijzen

Het onderliggende bedrijfsresultaat (ebitda) over de eerste drie maanden van dit jaar liet een ,,sterke daling'' zien, maar ForFarmers geeft geen exacte cijfers in zijn kwartaalupdate. Ook voor het eerste halfjaar houdt ForFarmers rekening met een lager operationeel resultaat, dat 30 tot 35 procent onder dat van de eerste zes maanden van vorig jaar ligt.

Naast ongunstige prijsontwikkelingen, had ForFarmers ook hogere kosten door de integratie van overgenomen bedrijven. Ook was het bedrijf meer geld kwijt aan logistiek en energie.

Inkoopbeleid onder de loep

ForFarmers verkocht het voorbije kwartaal wel meer veevoer, maar die groei was volledig te danken aan de recente overnames. Op autonome basis nam de hoeveelheid verkocht veevoer in Nederland en het Verenigd Koninkrijk juist af. Dat wijt ForFarmers onder meer aan een inkrimping van de veestapel in Nederland.

Topman Yoram Knoop noemt het resultaat ,,teleurstellend'', maar in lijn met eerder uitgesproken verwachtingen. Hij neemt het inkoopbeleid van ForFarmers onder de loep, om na te gaan hoe hevige stijgingen en -dalingen van grondstofprijzen voortaan beter kunnen worden opgevangen.