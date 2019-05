VEON haalt fors meer omzet uit datanetwerken

De omzet van VEON in het eerste kwartaal van dit jaar steeg op basis van gelijke wisselkoersen met 7,4 procent naar 2,1 miljard dollar. De omzet die het bedrijf genereerde uit zijn datanetwerken steeg met ruim een kwart. Oekraïners en Pakistani maakten tot 94 procent meer gebruik van mobiel internetverkeer via VEON. In Bangladesh was de groei ruim een derde.

Volgens VEON was er sprake van een negatief effect van valutaschommelingen van 291 miljoen dollar. De totale omzet viel daardoor 5,6 procent lager uit.