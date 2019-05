ING: ’positieve start’, maar winst neemt af

Volgens topman Ralph Hamers werden de resultaten gedrukt door hogere, maar nog altijd tamelijk lage risicokosten. Ook had ING last van tegenwind door de lage rente in Europa.

Het aantal klanten dat meer dan één dienst afneemt bij de bank, de zogeheten primary retail customers, liep op tot 12,6 miljoen. De baten bedroegen alles bij elkaar bijna 4,6 miljard euro, zo'n 3 procent meer dan in dezelfde periode in 2018. De operationele kosten stegen terwijl met bijna 4 procent tot een kleine 2,8 miljard euro. De onderliggende nettowinst ging hierdoor met dik 6 procent omlaag naar ruim 1,1 miljard euro.