’Lagere uitkering dreigt voor klanten Yarden’

Voor elke honderd euro die Yarden zou moeten uitbetalen aan een begrafenis, is nog maar 26 euro in kas, zo schrijft het FD. De financiële buffers in het bedrijf zijn enorm gedaald. Dat kan betekenen dat er straks als het moment daar is, veel minder wordt uitbetaald dan het bedrijf beloofd heeft.

Het uitvaartbedrijf staat volgens de krant al enige tijd onder curatele van toezichthouder De Nederlandsche Bank.

„Yarden werkt op dit moment hard aan de versterking van haar buffers en heeft bij DNB een herstelplan ingediend om weer aan de wettelijke eisen te kunnen voldoen”, reageert de uitvaartorganisatie schriftelijk. Het zegt wel voldoende geld in kas te hebben om uitvaarten uit te voeren.

Het bedrijf is in de problemen gekomen omdat het in het verleden veel polissen heeft verkocht waarbij geen geld wordt uitgekeerd, maar een hele begrafenis wordt geleverd. De kosten van de uitvaarten zijn afgelopen jaren flink gestegen.

De kans is groot dat klanten met zo’n ’naturaverzekering’ waarschijnlijk als het zover is genoegen moeten nemen met een lagere uitkering en dat de familie dus zal moeten bijbetalen.

