Volkswagen voert winst en omzet op

Wolfsburg - Autoconcern Volkswagen heeft in het eerste kwartaal iets minder auto’s afgeleverd dan in de eerste drie maanden van 2018. De omzet steeg echter wel en ook de operationele winst voor eenmalige posten ging omhoog. Met die eenmalige posten meegerekend was er echter een daling. VW houdt vast aan de eerder uitgesproken verwachtingen.