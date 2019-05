Gemengd beeld op beurzen Azië

Daarnaast verwerkten beleggers het besluit van de Amerikaanse centrale bank om de rente onveranderd te laten. Fed-voorzitter Jerome Powell herhaalde daarbij zijn oproep geduld te houden ten aanzien van eventuele renteverhogingen. De markt had echter gehoopt op een hint op een toekomstige renteverlaging van Powell.

In Hongkong, waar beleggers terugkeerden na een vrije dag, noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,6 procent in de plus. De Kospi in Seoul ging 0,4 procent vooruit en de All Ordinaries in Sydney verloor 0,7 procent. In Shanghai gaat de beurs maandag pas weer openen. In Japan, waar de financiële markten al de hele week dicht zijn vanwege de kroning van de nieuwe keizer, gaat de handel volgende week dinsdag weer van start.