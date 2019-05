'Damrak begint lager aan drukke dag'

Op het Damrak opende ING de boeken. Het financiële concern heeft er in het eerste kwartaal dit jaar wederom meer klanten bijgekregen. De totale inkomsten gingen ook wat omhoog, waardoor de bank spreekt van een positieve start van het jaar. De bank boekte wel minder winst.

Shell boekte in het eerste kwartaal een aangepaste winst van 5,3 miljard dollar. De kasstroom bedroeg 8,6 miljard dollar. Het olie- en gasconcern start tevens een nieuwe tranche van het aandeleninkoopprogramma van maximaal 2,75 miljard dollar.

Verlaagde winstverwachting

ForFarmers kwam eveneens met cijfers. Het veevoerbedrijf zag de winstgevendheid in het eerste kwartaal sterk afnemen. Het bedrijf kampt met stijgingen van grondstofprijzen.

Ook AMG staat in de schijnwerpers. De metalenspecialist verlaagde zijn winstverwachting voor heel 2019. Automatiseerder Ctac zag de omzet in het eerste kwartaal licht dalen. Voor 2019 rekent Ctac nog steeds op een hoger nettoresultaat.

Mogelijk handelsakkoord

Het in Amsterdam genoteerde telecombedrijf VEON zag de autonome omzet afgelopen kwartaal stijgen. Het aandeel Ajax zal mogelijk nog bewegen op het winnen van de eerste halve eindstrijd tegen Tottenham Hotspur afgelopen dinsdag.

Aan het handelsfront meldde persbureau Reuters dat de Verenigde Staten en China mogelijk komende vrijdag al een handelsakkoord zullen tekenen. Volgens ingewijden wordt de laatste hand gelegd aan een akkoord over het terugdraaien van importheffingen door de VS op 250 miljard dollar aan Chinese goederen.

Wall Street sloot gemengd

De Federal Reserve liet woensdag de rente in de VS onveranderd. Fed-voorzitter Jerome Powell herhaalde zijn oproep geduld te houden ten aanzien van eventuele renteverhogingen. Beleggers hadden echter gehoopt op een hint over een mogelijk renteverlaging door de Fed.

Wall Street sloot woensdag gemengd. De Dow-Jonesindex daalde 0,6 procent tot 26.430,14 punten. De brede S&P 500 zakte 0,8 procent en technologiegraadmeter Nasdaq won 0,6 procent tot 8049,64 punten. De meeste Europese beurzen waren dicht vanwege de viering van de Dag van de Arbeid. In Londen werd wel gehandeld. Daar eindigde de FTSE-index 0,5 procent lager.

De euro was 1,1204 dollar waard, tegen 1,1197 dollar bij het sluiten van de beurshandel in Londen op woensdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent tot 63,29 dollar. Brent kostte 0,5 procent minder op 71,81 dollar per vat.