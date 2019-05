Hugo Boss trekt knip voor digitalisering

De brutowinst (ebit) daalde op jaarbasis met 22 procent tot 55 miljoen euro. De winstdoelstelling voor dit jaar voor het modemerk blijft hier een groei van minstens 7 procent. Hugo Boss verwacht dat de investeringen die zijn gedaan in het eerste kwartaal, zich in de rest van het jaar zullen terugbetalen. Het bedrijf rekent onder meer op structurele kostenbesparingen en een versnelling van operationele processen.

De omzet dikte in de meetperiode aan tot 664 miljoen euro, 4 procent meer dan een jaar eerder op vergelijkbare basis. De vraag naar modeartikelen van Hugo Boss was met name in China bijzonder sterk.