Fed zet rem op zegereeks AEX

Rond kwart voor één noteerde de AEX-index, de belangrijkste graadmeter aan Beursplein 5, 0,6% in het rood op 568 punten. De Midkap-index verliest 0,4% en gaat naar 812,77 punten.

Elders in Europ stond de FTSE100 in Londen onveranderd, de DAX in Frankfurt wint 0,2%. Alleen de France CAC40 staat nog 0,3% lager.

Jan-Willem Nijkamp, vermogensbeheerder bij Fintessa, benadrukt dat de zwakke start op het Damrak in de hand werd gewerkt door de mededelingen van de Amerikaanse centrale bank (Fed) gisteravond laat. Hij wijst er op dat er ondanks de daling van de inflatie in de VS en de politieke druk geen aanleiding is voor de Fed om aan een renteverlaging te denken. „Ik verwacht dat de Fed in ieder geval tot na de zomer een afwachtende houding zal aannemen om het economisch verloop in de VS aan te kijken.”

Na de zeer goede zaken op de aandelenmarkten sinds begin van dit jaar kunnen beleggers er voor kiezen om in mei geld van tafel te halen, meent Nijkamp. Uit historisch onderzoek is volgens hem naar voren is gekomen dat in de periode van oktober tot april gemiddeld flink hogere rendementen zijn behaald dan in de periode mei tot oktober.

In de AEX overtrof zwaargewicht Shell vanochtend alle verwachtingen: $5,3 miljard winst in het eerste kwartaal, waar op $4,5 miljard was gerekend. Het aandeel werd dan ook 1% meer waard

ING, dat ook een flinke vinger in de AEX-pap heeft, noteerde in het eerste kwartaal meer kosten, maar ook meer inkomsten – en dus een lagere winst. De bank verloor 0,7%. Opvallend: branchegenoot BNP Paribas heeft vandaag ook cijfers, maar die kunnen meer bekoren. Het aandeel van de Franse bank stond flink hoger. Verzekeraar Aegon heeft de koppositie in handen met een plus van 1,6% geholpen door de aantrekkende langlopende obligatierente in de VS>

ArcelorMittal klettert 1,5% naar beneden door een oplopende dollarkoers en een pessimistisch sectorrapport van Citi. Zwaargewicht Unilever kijkt tegen een koersverlies van 0,5% aan. Voor Adyen hadden beleggers 3,2% minder over.

In de Midkap kreeg AMG dat woensdagochtend met teleurstellende cijfers kwam, een dreun van 12,4% voor de kiezen.

Grondstofprijzen

Ook ASC-X-fonds ForFarmers kwam vanochtend met cijfers. De agrarische toeleverancier kampt met hoge grondstofprijzen, het aandeel duikelde in reactie 6,8%. Het lokaal genoteerde aandeel Ajax wint 4,1% na de knappe 0-1-zege op Tottenham Hotspur, dinsdagavond, in de halve finale van de Champions League.

In Duitsland viel de daling van de winkelverkopen nog best mee: 0,2% lager, in plaats van de 0,5% waar analisten op rekenden. Ook in Duitsland: meevallende cijfers voor autofabrikant Volkswagen. Het aandeel wint 4,9%.

