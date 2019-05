Shell kleurt groen in rode AEX

Rond vier uur noteerde de AEX-index, de belangrijkste graadmeter aan Beursplein 5, 0,6% in het rood op 567,97 punten. De Midkap-index verliest 0,5% en gaat naar 812,31 punten.

Elders in Europa stond de FTSE100 in Londen 0,3% lager, de DAX in Frankfurt wint 0,2%. De France CAC40 raakte 0,6% kwijt.

De Federal Reserve (Fed) werkte enige terughoudendheid in de markt met de opmerking van Fed-president Powell woensdagavond bij de toelichting op het rentebesluit dat de wegzakkende inflatie in de VS te maken heeft met tijdelijke factoren. De hoop bij sommige marktpartijen op een mogelijke renteverlaging door de Fed later dit jaar werd daardoor getemperd. „Wij gaan er van uit dat de Amerikaanse beleidsrente dit jaar onveranderd zal blijven,” stelt Stefan Koopman, econoom bij Rabobank. Wall Street trapte vanmiddag rustig af.

Verder werd uitgekeken naar het Amerikaanse banenrapport dat morgen naar buiten komt. Volgens Koopman laat de arbeidsmarkt in de VS nog steeds een goede ontwikkeling zien met het 12-maandsgemiddelde dat boven de 200.000 ligt. „De kans is groot dat ook de werkloosheid in de VS nog verder zal gaan dalen.”

Koopman benadrukt dat het van belang voor een verdere opmars van de beurenkoersen dat de forse economische stimulering vanuit China Europa gaat bereiken. „Vooral de Duitse industrie kan wel een steun in de rug gebruiken, maar ook Nederland zou daarvan kunnen profiteren.”

In de AEX overtrof zwaargewicht Shell vanochtend alle verwachtingen: $5,3 miljard winst in het eerste kwartaal, waar op $4,5 miljard was gerekend. Het aandeel werd in reactie 1,1% meer waard

ING, dat ook een flinke vinger in de AEX-pap heeft, noteerde in het eerste kwartaal meer kosten, maar ook meer inkomsten – en dus een lagere winst. De bank verloor 0,6%. Opvallend: branchegenoot BNP Paribas heeft vandaag ook cijfers, maar die kunnen meer bekoren. Het aandeel van de Franse bank stond flink hoger. Verzekeraar Aegon boekte een winst van 1% geholpen door de aantrekkende langlopende obligatierente in de VS.

ArcelorMittal klettert 2,7% naar beneden na een pessimistisch sectorrapport van Citi. Zwaargewicht Unilever keek tegen een koersverlies van 0,6% aan. Voor hekkensluiter Adyen hadden beleggers 2,8% minder over.

In de Midkap kreeg AMG dat woensdagochtend met teleurstellende cijfers kwam, een dreun van 10,8% voor de kiezen.

Grondstofprijzen

Ook ASC-X-fonds ForFarmers kwam vanochtend met cijfers. De agrarische toeleverancier kampt met hoge grondstofprijzen, het aandeel duikelde in reactie 6,8%. Het lokaal genoteerde aandeel Ajax won 5,6% op een recordstand van €20,70 na de knappe 0-1-zege op Tottenham Hotspur, dinsdagavond, in de halve finale van de Champions League.

