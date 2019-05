Treurige ochtend op Amsterdamse beurs

De AEX-index, de belangrijkste graadmeter op het Damrak, is 0,6% lager geopend, op 568,4 punten. De Midkap-index verliest 0,3% en gaat naar 813,9 punten. Elders in Europa ging het ook vooral omlaag: de beurs in Londen verliest 0,4%, die in Parijs 0,3%. De DAX weet nog 0,1% te winnen.

Banken

Zwaargewicht Shell overtrof vanochtend dus alle verwachtingen: $5,3 miljard winst in het eerste kwartaal, waar op $4,5 miljard was gerekend. Het aandeel opent 0,5% hoger. ING, dat ook een flinke vinger in de AEX-pap heeft, noteerde in het eerste kwartaal meer kosten, maar ook meer inkomsten – en dus een lagere winst. De bank verliest 0,9%. Opvallend: branchegenoot BNP Paribas heeft vandaag ook cijfers, maar die kunnen meer bekoren. Het aandeel van de Franse bank staat 1,5% hoger.

Heineken is de uitblinker in de vroege handel met een 1,4% hogere koers. Het bedrijf lift mee op de goede eerstekwartaalcijfers van de Deense branchegenoot Carlsberg. ArcelorMittal sluit de rij in de AEX-index met een min van 1,5%. Ook zwaargewicht Unilever heeft een zware ochtend, met een koersverlies van 1%.

In de Midkap is Takeaway.com met 0,7% koploper en verliest AMG, dat woensdagochtend met cijfers kwam, de grote verliezer met een 11,2% lagere koers.

Grondstofprijzen

Ook ForFarmers kwam vanochtend met cijfers. De agrarische toeleverancier kampt met hoge grondstofprijzen, het aandeel daalt maar liefst 9,2%. Het lokaal genoteerde aandeel Ajax wint 3,6% na de knappe 0-1-zege op Tottenham Hotspur, dinsdagavond, in de halve finale van de Champions League.

In Duitsland viel de daling van de winkelverkopen nog best mee: 0,2% lager, in plaats van de 0,5% waar analisten op rekenden. Ook in Duitsland: meevallende cijfers voor autofabrikant Volkswagen. Het aandeel wint 2,5%.

Fed

In Europa waren de beurzen gisteren gesloten vanwege de Dag van de Arbeid, maar in Amerika gebeurde er genoeg. Het ADP kwam met hoge schattingen voor het banenrapport dat vrijdag verschijnt, en Fed-voorzitter Powell legde uit waarom de rente onveranderd blijft. Die uitleg joeg de beurzen in New York de rode cijfers in.

In Azië bleef het vanochtend vrij rustig. De markten in Tokio en Shanghai zijn gesloten, de Hang Seng in Hongkong kreeg er 0,6% bij, onder meer vanwege hoop op een snelle Chinees-Amerikaanse handelsdeal.

