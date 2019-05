Oplaadbare batterij auto opeens goedkoper

Lithium is dit jaar 30% goedkoper geworden, kobalt verloor recent bijna 70% vanaf de recente piek gerekend. De afgelopen jaren schoten de prijzen van deze grondstoffen juist omhoog.

De oorzaak ligt volgens De Tijd vooral in China: dat bracht subsidies voor batterijauto’s terug en drukt de vraag naar de grondstoffen. China zet vol in op elektrificatie in zijn grote steden van het autoververkeer om de smog te beperken.

Producenten zoals de aan het Damrak genoteerde metalenleverancier AMG en het Belgische Umicore moesten een winstwaarschuwing uitsturen.

AMG zakte donderdag met 11% op de beurs, ook zijn prijzen voor vanadium vielen tegen afgelopen kwartaal.

De daling van deze groothandelsprijzen betekenen dat elektrische auto’s goedkoper gaan worden. In de bekendste batterijauto Tesla S, met een gewicht van ruim 2000 kilo, gaat zo’n 500 kilo gewicht op aan de batterij die zo’n $10.000 kost.