Weinig griep vervelend voor Reckitt Benckiser

De totale opbrengsten van het concern, waar ook condoommerk Durex en schoonmaakmerk Dettol bij horen, bedroegen een kleine 3,2 miljard pond, omgerekend bijna 3,7 miljard euro. Op vergelijkbare basis is dat een stijging van 1 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Volgens kenners vallen de cijfers tegen. Analisten hadden in doorsnee op bijna 2 procent groei gerekend.

Topman Rakesh Kapoor zegt dat hij deze ,,trage start'' van het jaar al had zien aankomen. Hij benadrukt dat de groei van de verkopen later waarschijnlijk weer zal aantrekken, met name in de tweede helft van het jaar. Eerder gestelde doelstellingen voor het hele boekjaar blijven daarom gehandhaafd. RB vermeldde in zijn handelsbericht op donderdag geen winstcijfers.