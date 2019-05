'Traag Telefónica Deutschland mogelijk beboet'

De Duitse telecomreus zou in eigen land maar voor circa 80 procent van de bevolking een dekking hebben voor snel breedbandinternet. In sommige regio's is dit veel minder dan 70 procent, aldus de krant die zijn hand wist te leggen op een rapport van de netwerkautoriteit FNA. Daarmee schiet Telefònica tekort ten opzichte van eerder gedane beloftes bij de frequentieveiling van 2015.

Begin 2020 zou 98 procent van alle huishoudens toegang tot snel internet moeten hebben. Lukt het Telefònica niet om volgend jaar aan de doelstellingen te voldoen, dan wacht het bedrijf een geldstraf. De FNA bespreekt binnenkort de voortgang die wordt geboekt met de uitrol van netwerken door providers.