'Druk op aandeel ForFarmers houdt aan'

ForFarmers meldde dat het onderliggende operationele resultaat (ebitda) in het eerste kwartaal aanzienlijk was gedaald ten opzichte van een jaar eerder, zonder exacte cijfers te noemen. Dat was vooral te wijten aan hogere grondstofprijzen, die niet werden doorberekend aan klanten. Voor het eerste halfjaar houdt ForFarmers rekening met een daling van het onderliggende bedrijfsresultaat van 30 tot 35 procent.

KBC blijft voorlopig bij zijn hold-advies en koersdoel van 8,50 euro. Het aandeel ForFarmers stond donderdagochtend omstreeks 09.15 uur 8,3 procent lager op 6,99 euro.