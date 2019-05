Heijmans aan de slag met Brabantse snelwegen

Rosmalen - Bouwbedrijf Heijmans gaat in opdracht van Rijkswaterstaat onderhoudswerkzaamheden verrichten aan snelwegen in Noord-Brabant. De opdracht behelst werkzaamheden aan rijkswegen A2, A50, A59 en A67. Met de deal is een bedrag gemoeid van 13 miljoen euro.