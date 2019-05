'Gelduitstroom Kiadis Pharma valt op'

De analisten hielden rekening mee met enige versnelling in investeringen vanwege het terugbrengen van de schuld en kosten voor de klinische proeven van het belangrijkste middel ATIR101. Maar een cashburn van ruim 11 miljoen euro in het eerste kwartaal is in dat licht nog steeds ,,flink'', concludeert KBC.

Verder bevatten de resultaten van Kiadis Pharma weinig verrassingen, vindt de Belgische bank.

KBC heeft een buy-advies op Kiadis Pharma met een koersdoel van 20,50 euro. Het aandeel noteerde omstreeks 9.30 uur 4,9 procent lager op 9,39 euro.