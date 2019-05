Airbnb groeit overal, behalve in Amsterdam

Dat blijkt uit een rapport van vastgoedadviseur Colliers.

Amsterdam loopt voorop in het nemen van maatregelen tegen de vakantieverhuursite. Zo mogen huiseigenaren hun huis dit jaar nog maar voor maximaal 30 dagen per jaar verhuren, vorig jaar was dat 60 dagen. Toch verhuurde 41% hun huis meer dagen, schrijft Colliers. 19% zelfs meer dan 120 dagen.

Bekijk ook: Expats stuwen huizenprijzen in Amsterdam op

De consequentie daarvan is dat er in de hoofdstad bijna 8000 extra woningen nodig zijn, berekende de vastgoedadviseur. Dat het aantal overnachtingen in Amsterdam afneemt, betekent niet dat toeristen de stad mijden. In randgemeenten als Amstelveen en Zaandam steeg het aantal overnachtingen sterk.

Flinke plussen

In andere Nederlandse steden groeit Airbnb flink door. Den Haag is nu de tweede populairste bestemming met 226.000 overnachtingen, een plus van 23% ten opzichte van 2017. In Rotterdam nam het aantal met 18% toe naar 188.000. In Utrecht was er een bescheiden plusje van 3% naar 160.000 overnachtingen.

In Eindhoven is het aantal overnachtingen bij particulieren vorig jaar zelfs 28% toegenomen, naar 46.000.

Prijsverschil

De prijzen die toeristen betaalden, verschillen ook sterk per stad. In Amsterdam is het uiteraard het meest: gemiddeld €158, vijf euro meer dan het jaar ervoor.

In Den Haag kost een nachtje gemiddeld €93, in Utrecht €88 en in Rotterdam €83. Daarmee is een nachtje in 020 bijna twee keer zo duur als een nachtje in 010. In Eindhoven wordt gemiddeld €64 betaald.