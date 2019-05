’Kosten ING nog te hoog’

De ratio die de kosten afzet tegen de baten van de bank lag in het eerste kwartaal hoger dan 60 procent. Dat is nog erg ver verwijderd van de ambitie van 50 tot 52 procent, aldus KBC. ING maakt momenteel onder meer veel kosten voor het verbeteren van het antiwitwasbeleid. Vergeleken met de eerste drie maanden van vorig jaar is de onderliggende nettowinst met ruim 6 procent gedaald tot dik 1,1 miljard euro.

Wat betreft de geruchten dat ING interesse heeft in een overname van het Duitse Commerzbank, wijzen de kenners erop dat ING nu heel winstgevend is in Duitsland. Een overname van Commerzbank zou daarom niet handig zijn, want daardoor zou de winst daar alleen maar verwateren. Een grote deal met Commerzbank zou volgens KBC ook haaks staan op de strategie van ING om vooral op eigen kracht te groeien.

Het advies voor het aandeel ING blijft bij KBC staan op accumulate, met een koersdoel van 13 euro. De marktvorsers van KBC merken op dat het aandeel eigenlijk pas net hersteld is van de koersdaling door alle witwasperikelen. ING ging in de vroege handel op donderdag niettemin omlaag. Omstreeks 09.30 uur noteerde het aandeel 1,5 procent in de min op 11,18 euro.