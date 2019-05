Lakeman treft regeling met ABN na kort geding

Volgens Lakeman stuurde ABN AMRO onlangs aan op een faillissement van de onderneming, door een betaalrekening te blokkeren. Hij betoogde dat dit onterecht was, omdat er nog een schadevergoedingskwestie loopt tussen de bank en het bedrijf wegens renteswaps. In het kort geding drong de rechter erop aan dat de partijen met elkaar in overleg gingen.

Het gaat om één van de tien mkb-bedrijven die vorig jaar via Lakemans claimorganisatie in totaal 8 miljoen euro aan schadevergoeding eisten van ABN AMRO. De bank zou klanten bij de verkoop van renteswaps onvoldoende hebben ingelicht over de risico's van die complexe producten, waardoor de bedrijven grote financiële schade leden. Die zaak dient binnenkort. Op 5 juni buigt de rechtbank Amsterdam zich over de kwestie.