’Shell overtreft verwachtingen’

Behalve bij de chemicaliëntak overtrof Shell in alle divisies de verwachtingen. Dat kwam onder meer door hogere gasprijzen, hogere olievolumes en betere handelsomstandigheden. Shell is positief over de olie- en gasvolumes in het tweede kwartaal. ING-analisten blijven echter wat voorzichtiger vanwege de volatiliteit van de olieprijs. Zij houden vast aan hun hold-advies met een koersdoel van 30 euro.

Het aandeel Shell stond donderdag rond 09.55 uur 0,8 procent hoger op 28,70 euro.