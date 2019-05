'Duitse industrie krimpt harder dan gedacht'

De inkoopmanagersindex voor de Duitse industrie ging in april naar een stand van 44,4, van 44,5 in de eerdere raming. In de voorgaande maand was ook al sprake van een forse neergang. Toen bedroeg de score 44,1. Een niveau van boven de 50 duidt op groei, daaronder op krimp.

In Frankrijk was speelde de industrie quitte. In de definitieve cijfers kwam de index uit op een stand van 50,0 van 49,7 een maand eerder. In de eurozone als geheel ging de graadmeter naar 47,9. Dat is iets beter dan eerder geraamd maar slechter dan de stand van 47,5 van maart.