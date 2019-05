Britse bank Lloyds houdt winst stabiel

In het afgelopen verslagperiode kwam de winst voor belastingen uit op 1,6 miljard pond. Dat is min of meer even hoog als een jaar eerder maar minder dan kenners in doorsnee hadden voorzien. Volgens het financiële concern moesten er onder meer extra kosten worden gemaakt voor het compenseren van verzekeringsklanten aan wie verkeerde polissen waren verkocht.

Het aandeel van Lloyds werd donderdagochtend op de Britse beurs 0,8 procent lager gezet. Branchegenoot Metro Bank kwam ook met cijfers. Daaruit bleek onder meer dan er grote klanten waren weggelopen bij het concern in verband met een onderzoek van toezichthouders naar hypotheken die de bank onjuist geclassificeerd zou hebben. Het aandeel Metro Bank kelderde in Londen 13 procent.