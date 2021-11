’Akkoord China over terugkeer Boeing 737 MAX nabij’

China is het enige grote land dat nog geen goedkeuring heeft gegeven voor een terugkeer van het toestel in het luchtruim.

De 737 MAX mag sinds eind vorig jaar vrijwel overal weer vliegen na lang aan de grond te hebben gestaan na twee dodelijke ongevallen met het type in korte tijd. De oorzaak bleek een hulpsysteem te zijn dat de neus van de vliegtuigen op de verkeerde momenten naar beneden drukte. Boeing heeft aanpassingen gedaan om de problemen te verhelpen. Inmiddels hebben onder meer de Verenigde Staten en de Europese Unie besloten de 737 MAX weer te laten vliegen.

China vraagt volgens Reuters nu aan maatschappijen om feedback te geven over bepaalde luchtwaardigheidsrichtlijnen voor de 737 MAX. Het gaat daarbij om specifieke procedures voor piloten in het geval van problemen en systemen die moeten functioneren voordat een vlucht kan plaatsvinden. China is 's werelds grootste markt voor verkeersvliegtuigen.