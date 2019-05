FlixBus lijft rivaal Eurolines in

FlixBus is in 2013 in Duitsland van start gegaan en rijdt momenteel in tientallen landen. Het bedrijf telt 1200 medewerkers. Eurolines bestaat al langer en is in 25 Europese landen actief, in Frankrijk ook onder de merknaam Isilines. Dat merk komt bij deze deal ook in handen van FlixBus.

Bekijk ook: Langeafstandsbussen komen in beweging

Twee maanden geleden werd al bekend dat de twee met elkaar in exclusieve onderhandeling waren. Er zijn geen financiële details naar buiten gebracht. Bij de overgenomen bedrijven werken een kleine tweehonderd mensen. De chauffeurs en bussen van beide bedrijven zijn afkomstig van lokale vervoersondernemingen en zijn dus niet in de genoemde aantallen meegenomen. Verkopende partij Transdev is in Nederland ook wel bekend als eigenaar van Connexxion.