Robeco: Belegger koop aandelen buiten VS

Amerikaanse aandelen waren de afgelopen jaren gemiddeld zwaar favoriet boven die uit Europa en Azië.

Dat tij is gekeerd, de beursgenoteerde bedrijven kunnen afgezet tegen andere regio’s onvoldoende extra waarde leveren, constateert Fabiana Fedeli, hoofd fundament equities bij het van oorsprong Rotterdamse Robeco.

Ze erkent in haar onderzoek dat het een omslagpunt in denken is voor beleggers, die voor rendement jarenlang naar Wall Street gingen.

"Deze keer is het anders"

„De verleiding is groot om aan te nemen dat de Amerikaanse aandelenmarkt de outperformance van de afgelopen jaren voortzet”, schetst Fedeli. „Wij durven hier de vijf gevaarlijkste woorden ooit te gebruiken: Deze keer is het anders.”

Het positieve effect van de belastingverlagingen onder president Trump is uitgewerkt, constateert zij.

Ze vergeleek drie grote markten. Wall Street levert dit jaar dan ruim 4% rendement op. Europa is al goed voor 5,5% jaarwinst voor belegers. Terwijl vooral opkomende markten, vertegenwoordigd in de MSCI Emerging Markets, 6,8% rendement bieden.

