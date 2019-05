Diefstal uit tas naast vrouw in bus niet vergoed

Ook klachteninstituut voor de financiële sector Kifid vindt het onvoorzichtig dat de vrouw haar Apple Macbook Air, waarde €1259, in een open tas naast haar had gezet en geeft de verzekeraar, waarbij zij een Garantie & Verzekeringsplan had afgesloten, gelijk. De vrouw had gezien de waarde van de laptop meer voorzorgsmaatregelen moeten nemen en dat ook makkelijk kunnen doen, oordeelt de commissie.

In de voorwaarden van de verzekeraar staat dat de normale voorzichtigheid in acht moet worden genomen om diefstal te voorkomen. Dat je zelf naast de tas zit waarin je kostbaarheden zitten, is dus niet voorzichtig genoeg.

Volle tas

De vrouw zat ongeveer 50 minuten in een bus, die zij moest nemen omdat er geen treinen reden. Er stonden op dat moment geen mensen in het gangpad. Ze had een volle tas bij zich, omdat het het einde van het studiejaar was. Daarom kon de tas niet dicht. De vrouw zegt bij het raam te zijn gaan zitten omdat zij snel misselijk wordt in bussen.

De verzekeraar vond het onvoorzichtig dat de vrouw in de bus op haar telefoon naar muziek luisterde. Ze had de tas met haar laptop op schoot moeten houden of tussen haar benen moeten plaatsen, vindt de verzekeraar.

Ook het Kifid volgt deze redenering. ’Consument heeft langdurig een situatie laten ontstaan waarin diefstal een reële mogelijkheid is daar waar zij op vrij eenvoudige wijze deze situatie had kunnen voorkomen door de tas op een veiligere manier op te bergen.’

