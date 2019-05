'Maar 3 procent investeringen Shell groen'

Volgens Follow This, dat olie- en gasbedrijven probeert te bewegen richting een klimaatvriendelijke koers, was de enige zichtbare groene investering van Shell het afgelopen kwartaal de overname van de Duitse start-up Sonnen. Hoeveel is betaald voor de aankoop van de maker van thuisbatterijen is niet bekendgemaakt.

Uit de cijfers blijkt volgens Mark van Baal van Follow This dat Shell's klimaatambitie, ongeveer 30 procent minder uitstoot in 2050, onvoldoende is. ,,Shell kan niet morgen zonder fossiele brandstoffen, maar kan wel vandaag beginnen met anders investeren."

Klimaatdoelen Parijs

Follow This wordt gesteund door zes van de tien grootste Nederlandse investeerders van Shell. De organisatie wil dat oliebedrijven ook de uitstoot van hun producten meenemen in hun klimaatdoelen, en niet alleen de uitstoot van de productie.

Vervolgens moet die uitstoot in lijn worden gebracht met de klimaatdoelen van Parijs. Daarnaast moeten ze investeringen doen om die doelen te halen. Shell is vooralsnog de enige van de oliereuzen die stap één heeft gezet en loopt daarmee voor op onder meer ExxonMobil en Chevron.