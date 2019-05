Verzekeraar mag harige man niet discrimineren

Daarover bericht Assurantie Magazine (AM Web), het tijdschrift voor de verzekeringssector.

Een zorgverzekeraar vergoedt alleen voor vrouwen elektrische epilatie-behandelingen als zij last heeft bij overbeharing op ongebruikelijke plaatsen in gezicht en hals, die als ontsierend worden ervaren. En dat mag niet, oordeelt de Geschillencommissie Zorgverzekeringen.

Normaal verschil

Het enige argument waarom mannen niet in aanmerking komen voor deze behandeling was dat zij man zijn. De verzekeraar benadrukt dat er een normaal verschil is in haargroei tussen mannen en vrouwen. Toch kan een man net zo goed last hebben van haargroei op ongewone plekken.

De geschillencommissie vindt echter dat er geslachtsneutrale polisvoorwaarden kunnen worden opgesteld. Bijvoorbeeld dat behandelingen voor de verwijdering van haargroei worden vergoed als het haar schrik- of afkeerreacties oproept bij anderen.

Volgens AM Web betekent de uitspraak dat het gros van de zorgverzekeraars de polisvoorwaarden zal moeten ontdoen van discriminerende bepalingen.