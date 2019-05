Bombardier sluit vestigingen

Bombardier haalde in het eerste kwartaal een omzet van 3,5 miljard dollar tegen 4 miljard dollar een jaar eerder. Dat komt overeen met de voorlopige cijfers die de onderneming vorige week bekendmaakte toen Bombardier ook een winstwaarschuwing gaf. De daling in de omzet heeft te maken met onder meer de timing van vliegtuigleveringen, een langere aanloop van projecten bij de Transport-divisie en negatieve wisselkoerseffecten.

Daar bleef een winst van 239 miljoen dollar van over. Dat was in de eerste drie maanden van vorig jaar 44 miljoen dollar.