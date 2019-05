Column: Pijn aan de pomp, feest op de valutamarkt?

Bereikt de benzineprijs binnenkort een nieuw record? Voorlopig wordt de hogere prijs aan de pomp niet weerspiegeld in een opmars van olie-gerelateerde valuta’s.

Het koersverloop van de Canadese dollar, Noorse kroon en Russische roebel kon tot enkele jaren geleden bijna precies over de prijsschommelingen van een vat Brent-olie worden gelegd.

Daar kwam vorig jaar verandering in. Andere factoren gingen een doorslaggevende rol spelen op valutamarkten. De Russische centrale bank stopte bijvoorbeeld in het najaar van 2018 met het opkopen van buitenlandse valuta’s, in een poging de vrije val van de eigen munt te stoppen.

In Canada kreeg juist het lokale rentebeleid meer invloed op de loonie, zoals de Canadese munt ook wel genoemd wordt.

"Olie maakt achtbaanrit"

De enorme achtbaanrit die het zwarte goud in het afgelopen halfjaar maakte, had hierdoor minder impact op de olievaluta’s dan in het verleden. De prijs van een vat Brent-olie daalde van ruim $86 begin oktober 2018 naar slechts $50 rond de kerstdagen. Om vervolgens weer op te veren tot boven de $70.

Dat roept de vraag op waarom benzineprijs bijna op recordhoogte staat, terwijl de olieprijs nog niet in de buurt komt van het niveau van afgelopen herfst. Voor een deel heeft dat te maken met de accijnsverhoging die begin dit jaar werd doorgevoerd.

Daarnaast speelt ook mee dat de dollar de afgelopen weken terrein wint ten opzichte van de euro.

Dollareffect

Olie wordt verhandeld in dollars, zodat de vertaalslag naar goedkopere euro’s een versnelling zet op de rally van de olieprijs. De dollar bereikte op 25 april het hoogste niveau in bijna twee jaar ten opzichte van de euro.

De opmars wordt veroorzaakt door een opvallend sterke groei van de Amerikaanse economie in de eerste maanden van dit jaar. Hierdoor heeft de Federal Reserve eigenlijk geen argumenten om voorlopig de renteverlaging door te voeren die valutahandelaren al hadden ingeprijsd voor 2019.

Benzineprijs in de lift

Zolang de Amerikaanse economie doorgroeit en de inflatie laag blijft, gaat de Federal Reserve niet sleutelen aan de rentestand. Dat was de heldere boodschap van voorzitter Jerome Powell na de Fed-vergadering op 1 mei. Hierdoor zit de dollar nu nog even in de lift.

Het is echter twijfelachtig of de onderliggende stijging van de olieprijs ook doorzet. De recente rally is onder meer het gevolg van een aanbodonderbrekingen door een revolutie in Venezuela, strengere Amerikaanse sancties voor Iran en gevechten in Libië.

Het komt zelden voor dat zoveel factoren het olieaanbod tijdelijk verstoren. In het verleden duurde zo’n samenloop van omstandigheden vaak niet lang. Voorlopig hoeft er dan ook geen vuurwerk verwacht te worden van olievaluta’s.

Joost Derks (joost.derks@nbwm.nl) is valuta-expert en algemeen directeur bij de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij. Hij heeft ruim twintig jaar ervaring in de valutawereld. Deze column geeft zijn persoonlijke mening weer en is niet bedoeld als professioneel (beleggings)advies.