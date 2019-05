DowDupont verdient minder door slecht weer

De opbrengsten over eerste maanden van 2019 kwamen uit op 19,6 miljard dollar. Dat is een daling van 9 procent ten opzichte van een jaar eerder. DowDupont zag zich genoodzaakt kortingen te geven op onder meer coatings in de Verenigde Staten en Europa. De levering van de producten liep vertraging op vanwege het slechte weer. Ook de agrarische divisie van het chemiebedrijf ondervond hinder van bijvoorbeeld overstromingen in de VS.

Onder de streep bleef 600 miljoen dollar over. In de eerste drie maanden van 2018 was dat nog twee keer zo veel. Het Amerikaanse concern kwam in de afgelopen twee maanden twee keer met een winstalarm.