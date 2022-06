Huizen bijna 19% duurder in mei

Daarbij past wel een kanttekening: de cijfers van het CBS lopen enige maanden achter op het moment dat de kopers het contract tekenden. Het statistisch bureau meet op het moment van de sleuteloverdracht. Pas over twee weken, als makelaarsclub NVM met actuele cijfers komt, weten we beter welke invloed de oorlog in Oekraïne en de verdrievoudiging van de hypotheekrente heeft op de prijzen.

Andere situatie

CBS-hoofdeconoom Peter-Hein van Mulligen verwacht dat het omlaag gaat, ondanks de heftige woningnood en de goed draaiende arbeidsmarkt. „Je zou verwachten dat als de hypotheekrente oploopt, zich dat ook vertaalt in de huizenprijzen. Mensen kunnen daardoor minder lenen. Of ze worden voorzichtiger om te kopen. Misschien zijn ze bang om op het hoogtepunt van de markt te kopen. Anderzijds hebben mensen wel in coronatijd veel spaargeld opgebouwd. Maar de situatie is duidelijk anders dan een jaar geleden.”

Opmerkelijk is wel dat de huizenprijzen in mei zo bleven oplopen terwijl de hypotheekrente al vorig jaar begon te stijgen, terwijl ook de inflatie en de energieprijzen al langer hard oplopen. Begin dit jaar, ruim voor de Russische inval, kondigden de grootste Nederlandse energieleveranciers al enorme tariefverhogingen aan. Met die hogere energielasten moeten huizenkopers ook rekening houden.

Grote knauw

Dat alles heeft het vertrouwen in de Nederlandse huizenmarkt een grote knauw gegeven, blijkt woensdag uit de ING Woonindex. De graadmeter voor het vertrouwen in de woningmarkt is gezakt van 107 naar 98.

Uit deze peiling onder ruim 1200 woningbezitters en mensen die van plan zijn een huis te kopen, blijkt dat de internationale economische situatie voor 62% van de ondervraagden een bron van zorg is. Ruim acht op de tien ondervraagden zeiden dat stijgende prijzen een invloed op hun dagelijks leven hebben. Voor vele koopwoningbezitters (40%) zijn de oplopende energieprijzen aanleiding om ernstig na te denken over het verduurzamen van hun woning.

Hoop

„Dit is de eerste meting sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne dus het negatieve effect is goed te verklaren”, zegt Wim Flikweert, Manager Hypotheken bij ING. „Tegelijkertijd zien we dat vooral degenen die op zoek zijn naar een woning – de starters en doorstromers – hoop putten uit de licht stagnerende huizenprijzen. Ze verwachten dat de kans een huis te kunnen kopen hierdoor groter wordt, of dat ze een geschikter huis kunnen kopen”, stelt Flikweert.

Hoewel steeds meer mensen zich zorgen maken over de economische ontwikkeling, valt volgens het onderzoek de zorg over de eigen financiële situatie mee. Een derde maakt zich hierover zorgen, zo blijkt uit de peiling van ING.