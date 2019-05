’Recordomzet supers met Pasen’

„Door het warme weer dit jaar zagen we een opmerkelijke stijging in vlees, bier en ijs. Aan de andere kant zagen we, deels door het warme weer, een daling van de chocoladeverkoop met 10 procent ten opzichte van vorig jaar”, aldus de marktkenners.

De totale verkopen lagen 5 procent hoger, blijkt uit de cijfers. „Een recordstijging als je kijkt naar de trends van de afgelopen zes jaar.” Vorig jaar kwam de omzet uit op 825 miljoen euro. Pasen viel toen wel wat eerder, namelijk in week 13 tegen week 16 dit jaar.

Vanwege de zonnige weersvoorspellingen rekenden de supers voorafgaand zelf ook al op een recordomzet. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) ging in een eigen prognose uit van 870 miljoen euro. Het is niet duidelijk of dat cijfer te vergelijken is met de cijfers van Nielsen. De branche had een flink assortiment aan paasproducten in de schappen liggen, waaronder afbakbroodjes, eieren, smoothies en courgettesoep.