De 110-meter lange Anna aan de kade bij de scheepswerf in Amsterdam.

Amsterdam - Het grootste jacht dat het Nederlandse Feadship ooit bouwde, is even terug in ons land voor onderhoud. Eigenaar is de Russische multimiljardair Dimitri Rybolovlev. Hij is eigenaar van voetbalclub AS Monaco en bezat ooit ’s werelds duurste schilderij.