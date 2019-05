'Boeing onder druk om veiligheid 787-fabriek'

Chicago - Boeing wordt door de Amerikaanse luchtvaarttoezichthouder FAA strenger gecontroleerd na klachten over de veiligheid in een van de fabrieken van de vliegtuigbouwer. Dat schrijft de Amerikaanse krant The New York Times. Werknemers van een fabriek in North Charleston in de staat South Carolina hadden geklaagd. Daar bouwt Boeing de 787 Dreamliner.