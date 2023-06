Personeel in gehandicaptenzorg krijgt er 10% loon bij in twee jaar

Dat geld komt bovenop de ruim 3,2 procent die in de huidige cao is afgesproken, melden de bonden NU1, FNV en CNV en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Ook wordt de minimale reiskostenvergoeding verdubbeld van 8 naar 16 cent per kilometer en krijgen vaste medewerkers voortaan voorrang bij inroostering.

Die laatste maatregel moet helpen de werkdruk in de gehandicaptenzorg te verlagen. Nu hebben zzp’ers vaak nog de eerste keus bij de invulling van het rooster, stellen de bonden. Vaste medewerkers blijven daardoor vaak met de zwaardere diensten zitten. Volgens CNV Zorg & Welzijn drijft dat hen ertoe om voor een bestaan als zzp’er te kiezen. „Vaste medewerkers krijgen nu weer de regie terug”, zegt een woordvoerder.

Toeslagen verbeterd

Ook wordt de onregelmatigheidstoeslag verbeterd en komt er een protocol over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, waarin de rechten van werknemers juridisch worden verankerd. „Het is belangrijk dat alle zorgprofessionals tijdens hun werk worden beschermd tegen elke vorm van agressie, intimidatie, discriminatie of pesten”, zegt Femke Merel van Kooten, voorzitter van NU’91. „We zijn blij dat de VGN hierin meegaat.”

Het resultaat is zwaar bevochten. Vorige maand liepen de onderhandelingen nog stuk en voerde zorgpersoneel actie. Voor de komende tijd stonden meer acties op stapel, maar voorlopig zijn die van de baan. De vakbonden leggen de komende weken het bereikte resultaat voor aan hun leden.