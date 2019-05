Caterpillar gaat aandeelhouders belonen

Caterpillar praat zijn investeerders donderdag bij over de te varen koers. Gelet op de huidige kasstroom van het bedrijf denkt Caterpillar er ook over na om op een meer ,,consistente basis" eigen aandelen in te gaan kopen.

Het eerste kwartaal van dit jaar profiteerde het bedrijf met name van verbeteringen bij de mijnbouwtak. Daarbij sprak Caterpillar de verwachting uit dat de financiële prestaties een vlucht kunnen nemen. Het bedrijf merkt op dat met name mijnbouwers meer geld steken in het moderniseren en vervangen van apparatuur en uitrustingen.