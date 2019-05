'Rustige opening Wall Street'

New York - De aandelenbeurzen in New York lijken donderdag met kleine uitslagen aan de nieuwe handelssessie te beginnen. De handelsbesprekingen staan weer in de schijnwerpers, na geluiden dat de Verenigde Staten en China snel tot een akkoord willen komen. Verder verwerken beleggers kwartaalresultaten van een aantal grote bedrijven, waaronder DowDuPont, Kellogg en Qualcomm.