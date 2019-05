Ook geen decharge voor top UBS

UBS zou rijke Fransen hebben geholpen bij het ontduiken van belasting door het geld op geheime Zwitserse rekeningen te zetten. Maar de bank was zo overtuigd van zijn onschuld dat het de kwestie voor de rechter liet komen. Die oordeelde vervolgens dat UBS 4,5 miljard euro moet betalen. Het concern ging daarna in beroep en heeft nog amper geld apart gezet voor de straf.

Krijgt een bestuur decharge, dan zijn de bestuurders persoonlijk niet meer verantwoordelijk te houden voor alles wat er in de afgelopen periode is gebeurd. Aandeelhouders van UBS gingen hier in meerderheid niet mee akkoord.

Onlangs kregen de bestuurders van ING ook al geen decharge. In Nederland zorgden witwasperikelen voor ontevredenheid. De bank kreeg vorig jaar een boete van 775 miljoen euro wegens tekortschieten bij het voorkomen van witwassen. In maart kwam aan het licht dat ING ook in Italië op de vingers is getikt voor soortgelijke tekortkomingen.