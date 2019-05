Column: Grootbanken lijmen Koolmees

Uiterst ironisch antwoordt hij op veel vragen dat hij de feiten alleen uit de pers kent, met de implicatie dat je de pers niet kan vertrouwen. Dat is dezelfde pers die hem uitroept tot „meest veelbelovend politiek talent.” Nou hij zal het zelf wel het beste weten.

„Mensen met minder kansen”, daar heeft Cees Grimbergen een documentaire over gemaakt. Dat zijn nabestaanden zoals mevrouw Zaal die getild worden door pensioen vermogensbeheerders en hun advocaten. Nu moet je kiezen voor wie je werkelijk gaat inzetten, mensen met minder kansen of mensen die je kans op herbenoeming gaan vergroten. Koolmees heeft gekozen, hopelijk haalt hij het verouderde citaat van zijn website voordat het tot verwarring leidt.

Omtzigt Wacht op Antwoord

Na maandenlang wachten krijgen we gelukkig wel wat komische noten voorgeschoteld, zoals in antwoord 4: pensioen vermogensbeheerders zijn niet dezelfde rechtspersoon als de gelijkgenaamde frauderende grootbanken.

Je zou haast vragen: Waarom blijft een vermogensbeheerder in de vertrouwensgevoelige pensioenbranche optrekken met een bank die steeds weer voor slechte publiciteit zorgt?

Ik weet het antwoord. Het verdienmodel van de grootbank/vermogensbeheerder is om een vaste afnemer te creëren voor hun financiële producten. Hoe slechter het product, des te groter de winst. Nog erger; hoe slechter het huis-bank product, des te waardevoller het zusterbedrijf, de pensioen vermogensbeheerder als geconflicteerde afnemer.

De transactie die me bewogen heeft om in het openbaar te gaan ageren tegen misstanden is een Credit Suisse life settlement swap. De bank speelde vier verschillende rollen in deze transactie. Binnen 18 maanden was er een half miljard (!) verloren op deze belegging die als zeer stabiel aangeprezen was. Ik had de verantwoordelijke portfoliomanager bij PME van tevoren gebeld om te waarschuwen tegen deze transactie; hij hing op zonder groet! Dit is een verlies dat nu het verschil kan maken tussen wel of niet korten bij PME.

Een bevriende journalist mag van zijn familie niet meer aan het dossier pensioenfraude werken. Hij wordt woedend en gedeprimeerd als hij ziet hoe onzorgvuldig er met gemeenschapsgeld omgesprongen is. In dat opzicht, hoeven we ons geen zorgen te maken over Koolmees met zijn laconieke antwoorden op tientallen gevallen van systemische pensioenfraude.

Renteswap fraude

Op de vragen of er enige reactie is bij de pensioenbesturen op het opbiechten van fraude door de marketmakers in de voor pensioenen uiterst-belangrijke swapmarkt, blijft Koolmees een inhoudelijk antwoord schuldig. Een gevaarlijk aspect van de belangenverstrengeling is dat swapadvies niet langer onafhankelijk en betrouwbaar is. Het zou kunnen dat adviseur juist riskante aanbevelingen doet waar goed op verdiend wordt. Koolmees’ opmerkingen in antwoord 15 getuigen van een naïviteit (of gespeelde naïviteit) waar de deelnemers duur voor gaan betalen, zie ook uitspraak Rechtbank Rotterdam.

DUFAS

Koolmees verwijst naar de principes van DUFAS en komt tot de volgend onjuiste conclusie in antwoord 24: „Ik heb geen reden om aan te nemen dat partijen daarbij niet gebruik zouden maken van de herziene principes fiduciair beheer, aangezien de sector zelf tot deze nieuwe principes is gekomen.”

Nee, de feiten zijn als volgt: de eerste lijst met „nieuwe” DUFAS Principes die de oude Principes uit 2008 vervingen was overhandigd aan de voorzitter van de Pensioenfederatie op 14de april 2015. Na mijn scherpe doch opbouwende kritiek op 24ste april 2015 in het artikeltje ’Vertrouw je vuilnisman maar niet de pensioen-fiduciair’, heeft DUFAS de nieuwe Principes verwijderd om ze door een PR witwas te halen en te herpubliceren. Ze zijn toen wel vergeten om de even-belachelijke modelovereenkomst te verwijderen, dat is pas gebeurd na Omtzigt’s kritische vragen.

Hoopgevende Zeitgeist

Vroeger was er weinig noodzaak voor belangenorganisaties als DUFAS om hun maatschappelijk legitimiteit te onderbouwen. Nu is er een nieuwe tijdgeest, en bestaat er angst om gewoon te zeggen zoals het is: we hebben de macht van het geld en laten zelfs ministers en toezichthouders naar onze pijpen dansen.

Die angst om irrelevant te worden is wijdverspreid, omdat de tijdgeest een (verbale) bijdrage van iedereen aan een betere samenleving vereist. Vroeger of later zal de logische conclusie getrokken worden dat DUFAS wel de juiste plaats is om het dwarsliggen van pensioen vermogensbeheerders bij betere governance en compliance aan te pakken.

Michael van Bemmelen is managing director van Ten Oak Capital in New Jersey en een specialist in structured securities & financiële derivaten. Hij is afgestudeerd in de Economie in Rotterdam en gepromoveerd aan de Columbia University in New York.