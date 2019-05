Wolters verkoopt belang uitgever Oostenrijk

Amsterdam - Wolters Kluwer verkoopt zijn belang van 40 procent in de Oostenrijkse uitgever MANZ’sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung. Met de verkoop is een bedrag gemoeid van 17 miljoen euro in contanten en Wolters verwacht een nettoboekwinst op de transactie van 7 miljoen euro die wordt meegenomen in de winst.