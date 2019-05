Heineken neemt brouwer Ecuador over

Het meerderheidsbelang wordt overgenomen van een groep van hoofdzakelijk lokale investeerders. De brouwer is producent van het biermerk Biela. Heineken is van plan om in de toekomst ook zijn eigen bier te gaan produceren in Ecuador. Volgens het bedrijf is het Zuid-Amerikaanse land een zeer aantrekkelijke markt, met een sterk groeiende economie, gunstige demografie en bloeiende toerismesector.

