Webmodule schijnzelfstandigen geeft in ruim kwart gevallen geen uitsluitsel

„In bijna 3 op de 10 gevallen kan de module dus geen uitsluitsel geven. Ik vind dat een mager resultaat voor een toetsingsinstrument”, reageert Cristel van de Ven, voorzitter van Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN). Zij adviseert het nieuwe kabinet terug te gaan naar de tekentafel om het probleem rond schijnzelfstandigheid op te lossen.

Bekijk ook: Flexwerk is doorgeslagen in Nederland

Kwalijke zaak

De bewindspersonen sturen in de brief niet aan op stopzetting van de webmodule. Wel geven ze aan dat zo’n besluit aan een volgend kabinet is. Van de Ven noemt het een kwalijke zaak dat nieuw beleid voor de arbeidsmarkt zolang op zich laat wachten. „Nu moet de rechterlijke macht zich uitspreken, omdat de politiek niet thuis geeft”, verwijst ze naar de recente uitspraak van de rechter dat Uber zijn zzp’ers als werknemers moet betalen.

Bekijk ook: Rechter zet streep door goedkope taxiritjes met Uber

Volgens een recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam moet Uber zijn chauffeurs in dienst nemen en betalen volgens de taxi-cao. Ⓒ ANP/HH

Het probleem met de webmodule is volgens Van de Ven dat deze zich te veel richt op werknemerscriteria: „Je krijgt strafpunten als iets duidt op werknemerschap, maar geen pluspunten wanneer iets duidt op ondernemerschap, zoals zelf kunnen onderhandelen over de beloning.” De webmodule op dit punt aanpassen is volgens de VZN-voorzitter echter niet de oplossing. „Dan maak je het nog ingewikkelder dan het al is. Bovendien is de webmodule dan nog steeds niet toepasbaar voor zzp’ers die werken via intermediairs.”

Definitie

Het tegengaan van schijnconstructies begint volgens Van de Ven met een duidelijke definitie van zelfstandig ondernemerschap waaraan criteria verbonden zijn die je kunt toetsen, zoals minimuminkomsten, aantal opdrachtgevers in een bepaalde periode en buffer voor vraaguitval. „De arbeidsmarkt is toe aan een moderne inrichting, net als het sociale stelsel.”