'Omzet TomTom zakt terug'

De kenners ramen de omzet in het tweede kwartaal op 177 miljoen euro. Dat was een jaar geleden nog 231 miljoen euro. De lagere opbrengsten zijn deels te verklaren doordat de omzet van de reeds verkochte divisie Telematics, die zich met voertuigsystemen bezighield, niet meer meetelt. Deze was in het tweede kwartaal van het afgelopen jaar goed voor bijna 44 miljoen euro.

Maar ook zonder de Telematics-tak zijn de opbrengsten lager op jaarbasis, voornamelijk omdat de divisie die consumentenartikelen maakt al jarenlang achteruitgaat. De analisten schatten in doorsnee een omzet van 71 miljoen euro voor de consumententak, tegen nog bijna 95 miljoen euro een jaar geleden. De opbrengsten bij de overige twee divisies, die zich bezighouden met onder meer het ontwikkelen van navigatieproducten voor de auto-industrie en het zakelijke aanbod stijgen naar verwachting van de marktvorsers tot 106 miljoen euro, vergeleken met een gezamenlijke omzet van bijna 93 miljoen euro een jaar eerder.

Verkoop Telematics

Onder de streep verwachten de analisten een nettoverlies van 11 miljoen euro. Een jaar geleden ging er nog een winst van bijna 20 miljoen euro in de boeken.

De navigatiedienstverlener beloonde zijn aandeelhouders het afgelopen kwartaal met 750 miljoen euro, die het aan de verkoop van Telematics verdiende. Na voltooiing van de verkoop van die divisie kan TomTom zich daadwerkelijk op de toekomst richten. Topman Harold Goddijn zei onlangs te willen investeren in de kaarten en navigatietechnologie. Het bedrijf ziet voor zichzelf een rol weggelegd in de ontwikkeling van autonoom rijden.