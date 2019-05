Moore ziet af van kandidatuur voor Fed

Er waren al langer zorgen rond Moore bij de Republikeinse partij, mede vanwege vermeende vrouwonvriendelijke opmerkingen in het verleden. Trump had hem in maart aangewezen als kandidaat, maar hij was nog niet formeel genomineerd. Moore is een schrijver en economisch commentator.

Begin vorige week werd nog bekend dat Trump Herman Cain niet zal voordragen voor een bestuursfunctie bij de Fed. Cain had daar zelf om gevraagd. Cain zorgde voor gefronste wenkbrauwen bij veel Republikeinen om beschuldigingen van seksueel ongewenst gedrag in de jaren negentig.