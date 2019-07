Europese beurzen in het rood in middaghandel

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel in New York 0,3 procent in de min op 568,74 punten. De MidKap zakte 1,1 procent tot 797,90 punten. Parijs, Frankfurt en Londen daalden tot 0,4 procent. De beurs in Istanbul verloor 1 procent, na het ontslag van de gouverneur van de Turkse centrale bank door president Recep Tayyip Erdogan. De Turkse lira zakte eveneens in waarde.

In de MidKap zag BAM bijna 23 procent aan beurswaarde verdampen. Het bouwconcern verwacht de eerste jaarhelft af te sluiten met rode cijfers. Het bedrijf kampt met hogere kosten dan verwacht voor een aantal bouwprojecten. KBC Securities verlaagde het advies voor BAM. Volgens de analisten is het winstalarm een "serieuze klap" voor het vertrouwen in de bouwer.

AkzoNobel

Sif steeg dik 18 procent bij de kleinere fondsen. De funderingsspecialist heeft een grote opdracht gekregen voor een offshore windpark in de Verenigde Staten. De stap op de Amerikaanse markt is volgens topman Fred van Beers een belangrijke mijlpaal voor Sif.

Verfconcern AkzoNobel kampte met een adviesverlaging door Citi en zakte 0,9 procent in de AEX. Informatieleverancier RELX was koploper met een plus van 1 procent.

Deutsche Bank

In Frankfurt leverde Deutsche Bank 6,3 procent in na een positief begin aan de dag. De grootste bank van Duitsland maakte zondag bekend tot 2022 zo'n 18.000 arbeidsplaatsen te schrappen als onderdeel van een omvangrijke reorganisatie, die zo'n 7,4 miljard euro zal kosten.

De euro was 1,1218 dollar waard, tegen 1,1213 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,8 procent tot 58,02 dollar. Brentolie werd 0,9 procent duurder op 64,79 dollar per vat.