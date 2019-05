Koers Beyond Meat verdubbeld bij beursgang

Beyond Meat heeft nu een beurswaarde van ruim $3 miljard. Bij de beursintroductie haalde het bedrijf uit Los Angeles $241 miljoen op.

Investeerder Kleiner Perkins, voormalig McDonald’s-topman Don Thompson en ex-Twitter-baas Ev Williams behoren tot de grootste aandeelhouders van Beyond Meat. Voormalig Microsoft-topman Bill Gates en acteur Leonardo DiCaprio hebben er eveneens in geïnvesteerd.

Met de opbrengst van de beursgang wil Beyond Meat geld ophalen voor onderzoek en ontwikkeling en de bouw van productiefaciliteiten. Het bedrijf verkoopt zijn producten in supermarkten in de hele Verenigde Staten en ook via restaurantketens. Overigens waarschuwt het verlieslijdende Beyond Meat voorlopig niet winstgevend te zullen zijn omdat het meer geld spendeert aan het uitbreiden van zijn marktaanwezigheid.

